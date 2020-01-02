Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi yeni yılın ilk mesai gününde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

İktidar, tezkerede Libya'ya asker gönderilmesinin gerekçelerini sıraladı.

"Milli çıkarlar için gerekli" vurgusu yapıldı.

Mehmetçik, gayrimeşru silahlı gruplar ve terör örgütlerince Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları engelleyecek. Libya halkına insani yardım ulaştıracak. Ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep ettiği desteği verecek.

TBMM olağanüstü toplanacak

Türk askerinin Libya'daki görevine dair sınır ve kapsam Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkere ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ülkede bulunması için 1 yıl süreyle izin isteniyor.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop Olağanüstü toplantıya başkanlık edecek. Görüşmelerde en az 201 milletvekilinin Genel Kurul'da bulunması gerekiyor.

Siyasi parti temsilcileri, 20'şer dakika süreyle tezkereye dair görüşlerini açıklayacak.

Tezkerenin Meclis'ten geçmesi için çoğunluk oyu yeterli

AK Parti adına Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, MHP'den de Grup Başkanvekili Erkan Akçay söz alacak.

Konuşmaların ardından Libya tezkeresi oylanacak. Tezkerenin Meclis'ten geçebilmesi için, oturuma katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun evet oyu kullanması gerekiyor.

MHP tezkereye tam destek veriyor. CHP ve HDP ise hayır oyu kullanacak.

İyi Parti'de değerlendirme sürüyor

İyi Parti'de ise istişare süreci devam ediyor. Toplantı öncesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletvekilleri ile toplantı yapacak. İyi Parti'de karar bu toplantının ardından netleşecek.