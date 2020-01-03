Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

Libya’ya bir yıl süreyle asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edildi. Oylamada AK Parti ve MHP milletvekilleri ‘kabul’; CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri de ‘ret’ oyu kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un Libya’ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nin görüşmeleri için yaptığı çağrının ardından dün olağanüstü toplandı. Tezkere metninin okunmasıyla başlayan görüşmelerde siyasi parti grupları da söz aldı. İYİ Parti Grubu adına konuşan Aytun Çıray “Ulusal Mutabakat Hükûmeti yıkılırsa Mavi Vatan kaybedilir tezi de doğru değildir. Bu tezkereye hayır diyeceğiz. Bugün sadece Allah’tan korkun” dedi. Çıray’a AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’dan tepki geldi. Bostancı “Sadece bugün değil her gün Allah’tan korkarız. Kürsüden had bildirme girişimi yanlıştır. Çıray’ı kınıyoruz” diye konuştu.

AKÇAY: MİLLÎ HAFIZAYA SADAKAT

MHP Grubu adına konuşan Erkan Akçay Libya’ya verilen desteğin, millî hafızaya sadakat olduğunu söyledi. Akçay, diplomasideki etkinliğin sahadaki güçle desteklendiğinin altını çizerek, şöyle konuştu: Libya ile yapılan anlaşmalar, Akdeniz’deki hak ve hukukumuz yolunda atılmış isabetli kararlardır. Tezkere Libya’nın istikrar huzur ve güvenliğine destek veren Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını muhafaza eden, bölgesel barışa katkı veren bir tezkeredir. Libya’ya asker gönderme uluslararası hukuk açısından meşrudur. Buradaki çatışma orada faaliyet gösteren Türk şirketlerin güvenliğini tehdit etmektedir. Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve sorumlulukla hareket etmektedir. Bu tezkereye MHP olarak kabul oyu veriyoruz.

ORUÇ: NET ŞEKİLDE ‘HAYIR’ DİYORUZ

HDP adına konuşan Tülay Hatimoğulları Oruç “Bu tezkereye net biçimde ‘Hayır’ diyoruz. Bu tezkere hükûmetin değerli yalnızlığının tescillenmesi anlamına geliyor. Yoksul halk çocuklarının ölüm serüvenin önüne bu Meclis ‘hayır’ diyerek geçebilir” değerlendirmesinde bulundu.

ÇEVİKÖZ: ASKER GÖNDERME EN SON İŞ

CHP Grubu adına konuşan Ünal Çeviköz ise İktidarın Türkiye’yi çok büyük bir tehlikeye atmak üzere olduğunu öne sürerek “Hafter Türkiye karşıtı bir pozisyonda bulunuyor. Bu durum diplomasi ile mi yoksa Libya’ya asker göndererek mi düzeltilebilir? Libya’da ateşkesin sağlanması için asker göndermek en son yapılacak iştir. Libya’ya insani yardım için tezkereye gerek yoktur. Teskere istemek yerine Rusya ve Almanya ile temas kurulmalı, diplomasi kanalları açık tutulmalıdır” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: HUKUKA VE BM’YE UYGUN

AK Parti adına konuşan İsmet Yılmaz, sözde Libya Ulusal Ordusunun Trablus’u ele geçirme ve Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ni devirmek amacıyla başlattığı saldırıların devam ettiğini söyledi. Sivilleri hedef alan bu saldırıların Libya’da insani durumu giderek kötüleştirdiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

Çatışmalı ve istikrarsız durum DEAŞ ve el-Kaide gibi terör örgütlerinin eylemleri için oluşturmasına uygun ortam sağladığı gibi Libya topraklarının kara sularının Akdeniz’de insan ve göçmen kaçakçılığında kullanılmasında da yol açmaktadır. Bütün bu gelişmeler Libya ve Türkiye dâhil bölge için tehdit oluşturmaktadır. Gayrimeşru Libya Ulusal Ordusuna bağlı unsurlarca Libya’daki Türk şirketleri ve vatandaşları ile Akdeniz’de Türk bandralı gemilerin hedef alınacağı yönünde açıklamalar yapılmaktadır. Bu saldırılarının durdurulmaması, çatışmaların yoğun bir iç savaşa dönüşmesi halinde gerek Türkiye’nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika’daki çıkarları olumsuz etkilenecektir. Libya’da barışın tesisi ile istikrarın sağlanması Türkiye açısından önemlidir. Tarihî, sosyal ve kültürel bağları bulunan Libya’ya ilgisiz, seyirci ve destek çağrısına tepkisiz kalması beklenemez. Tezkere uluslararası hukuka hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygundur. Libya 1780 km sahil şeridiyle Orta Akdeniz’e hâkim, Doğu Akdeniz için kritik öneme sahiptir. Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz destek yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı, Türkiye’yi kendi kara sınırları içerisinde sınırlandırmaya çalışan, ülkeyi Antalya körfezine mahkûm etmek isteyen Yunanistan’a ve onu destekleyen ülkelere karşı verilen önemli bir cevaptır. Diplomatik çabaları destekledik, aktif olarak katıldık. Bu tezkere ateşkes ve istikrarın sağlanmasına katkı tezkeresidir.

325 KABUL, 184 RET

Konuşmaların ardından yapılan oylamada 184 ‘hayır’ oyuna karşılık 325 ‘evet’ oyuyla tezkere kabul edildi. Oylamada AK Parti ve MHP milletvekilleri ‘kabul’ oyu, CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri ise ‘ret’ oyu kullandı. Öte yandan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun tezkereye destek olacaklarını açıklamasına rağmen Saadet Partili milletvekilinden Cihangir İslam’ın oylamaya katılmadığı, Abdülkadir Karaduman’ın da ‘ret’ oyu kullandığı görüldü.

TÜRK ASKERİNİN GİDECEĞİ 13. NOKTA LİBYA OLDU

Libya, Mehmetçik’in görev yaptığı 13’üncü ülke olacak. Türkiye’nin KKTC’de 40 bin, Somali’de 2 bin, Suriye’de 5 bin, Irak’ta 2 bin 500, Arnavutluk’ta 24, Lübnan’da 100, Katar’da 300, Bosna-Hersek’te 250, Kosova’da 400, Afganistan’da 2 bin, Azerbaycan’da 100 ve Kongo Cumhuriyeti’nde 17 askeri bulunuyor.