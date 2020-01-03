Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özkoç “Derhal Birleşmiş Milletlere başvurun. BM barış gücünün bölgeye gönderilmesine ön ayak olun. Sarac’ın jandarmalığını yapmayın” dedi. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal “Kuzey Afrika’ya deli gömleği giydirilmek isteniyor” diye konuştu. Saadet Partili Abdülkadir Karaduman, İslam İş Birliği Teşkilatının harekete geçirilmesini söyledi ve “Vebale ortak olmak istemiyoruz” diyerek hayır oyu kullanacaklarını ifade etti. TİB Başkanı Erkan Baş, darbeci Hafter yönetimini Anadolu’yu düşman işgalinden kurtaran TBMM hükûmetiyle bir tuttu.

Buna karşılık Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ise Türkiye’nin Antalya Körfezine sıkıştırılmak istendiğini ifade etti ve “KKTC’den sonra mevzi kazanacağımız tek yer Libya’dır. Libya resmî hükûmetine destek olmak önemli bir sorumluluktur. Bu, Türkiye’nin 50 yılını ilgilendiren bir karardır. Bu bir devlet meselesidir” diye konuştu.

DARBECİ SİSİ DE RAHATSIZ OLDU

Libya tezkeresi iç muhalefetle birlikte Türkiye karşıtı dış mihrakları da rahatsız etti. Mısır’ın darbeci lideri Sisi bunların başında geliyor. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Libya ile imzaladığımız mutabakatın meşru olmadığı belirtilerek, “Libya’ya asker gönderme tezkeresini en sert ifadelerle kınıyoruz” açıklaması yapıldı.