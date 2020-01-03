Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Piyade Er Ayhan Çam’ın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Merzifon Havaalanı'na, buradan da karayoluyla Uğurludağ ilçesine getirildi. Uğurludağ Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Çam’ın cenazesi, sonra askeri törenin yapılacağı Yeni Cami'ye götürüldü.

DAYISI DA ŞEHİT DÜŞMÜŞ

Şehit Piyade Er Ayhan Çam’ın dayısı Piyade Er Salim Demir'in de 2002 yılında Şırnak'ın Seslice ilçesi Kupik mevkisinde operasyona giderken terör örgütü PKK tarafından döşenen mayına basarak şehit düştüğü öğrenildi.