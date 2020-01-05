Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemede yalan tanıklık yapma suçunun uzlaştırma kapsamında kalıp kalmadığı konusunda tereddüt oluşmasından dolayı Adalet Bakanlığı’ndan görüş bildirmesini talep etti. Bunun üzerine Bakanlık tarafından gönderilen cevap yazısında, dikkat çeken detaylar yer aldı.



ÜST SINIR ÜÇ SENE

Bakanlığın Çanakkale Başsavcılığı’na gönderdiği görüş yazısında, uzlaştırma kapsamına giren suçun üst sınırının 3 yıla kadar olduğu aktarıldı. Yalan tanıklık suçunun ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis olduğuna vurgu yapılan yazıda “Maddi gerçeğe ulaşılmasında toplumun menfaat sahibi olduğu kuşkusuzdur. Nitekim maddi gerçeğe ulaşılması adaletin tecellisi anlamına gelir. Bu çerçevede tanığın gerçeğe aykırı beyanı, karar vermeye yetkili mercilerin hatalı karar vermesine neden olarak, adaletin sağlanmasını engeller” denildi.