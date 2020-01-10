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MSB: 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Oca'tan itibaren ateşkes uygulaması başlatılacak'
10.01.2020 - 18:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır."
Etiketler : Rusya Federasyonu,
674318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/674318.aspx
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