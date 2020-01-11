Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, Kanal İstanbul’un, şehrin coğrafyasını değiştirecek, doğal hayatı ciddi biçimde etkileyecek bir proje olduğunu iddia ederek, “Kanal İstanbul, mecbur olmadıkça hiç kimsenin asla evet demeyeceği, çok büyük ve çok riskli bir ameliyat. Tamamıyla yanlış bir ameliyat. İstanbul kesip biçilecek” dedi.

Meral Akşener de konuşmasında Kanal İstanbul’un, “İstanbulluyu cezalandırma” anlamına geldiğini öne sürerek, “İstanbullu buna hayır diyecek” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı basın organlarında çıkan “TÜBİTAK Kanal İstanbul’a karşı” haberini referans alarak, “TÜBİTAK dediğimiz, Türkiye’nin göz bebeği olan bir kurum. Oraya da soruyorlar ne diyorsun diye, ‘Kanal İstanbul’la ilgili. 14 madde hâlinde tek tek bu projenin ne kadar yanlış olduğunu sayıyor” dedi.

TÜBİTAK’TAN YALANLAMA

Bu konuşmanın ardından TÜBİTAK “Basında yapılan TÜBİTAK, Kanal İstanbul'a karşı şeklindeki haberler tamamıyla çarpıtmadır ve gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.