Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, "Korona virüsü ile ilgili önlemleri aldık" dedi.
Bakan Koca, "Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, "(Koronavirüs) Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık." dedi.