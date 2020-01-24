Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 6,8 büyüklüğünde meydana geldiği açıklanan deprem 6,5 olarak güncellenirken, bu depremin ardından 8 sarsıntı daha meydana geldi. En büyüğü 4,5 ve en küçüğü 2,9 büyüklüğünde olan 8 sarsıntı daha kaydedildi.
Elazığ'daki 6,5'lik depremin ardından sarsıntılar sürüyor
24.01.2020 - 22:13 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 22:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından 4,5 ve 2,9 büyükleri arasında değişen 8 sarsıntı daha meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : elazığ,deprem,artçı,
677168 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677168.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER