Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırmasını gündeme getirirken, iki ülke arasında uzun süredir devam eden beş temel problem çözüm bekliyor. Bu sorunlar, Yunanistan’ın kara suları ve kıta sahanlığı genişletme politikası, Ege adalarının silahlandırılması meselesi, hava sahası (FIR hattı) sorunu, aidiyeti belli olmayan ada, adacık ve kayalıklar meselesi ile arama kurtarma alanlarının çakışması olarak sıralanıyor. Türkiye, sorunların kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşması için diyalog sürecini desteklerken, Atina yönetimi çözüm yerine sorunların daha da derinleşmesine ve Ege’de gerginliğin yükselmesine sebep olacak adımlar atıyor.

YUNANİSTAN’IN ÇELİŞKİSİ

Hâlihazırda 6 mil olan kara sularının genişliğini 12 mile çıkarmayı hayal eden Yunanistan, böylelikle Akdeniz’den Ege’ye oradan da boğazlar ve Karadeniz’e uzanan en işlek deniz yolları konumundaki gemi rotalarını kontrol etmeyi hedefliyor. Ankara ise Türk gemilerinin uluslararası sulara açılmasını engellemeyi, boğazların kontrolünü sağlayarak Türkiye’yi Ege’de hapsetmeyi hedefleyen böyle bir adımın savaş sebebi olacağını vurguluyor. Yunanistan yine, kara suları sınırları ve hava sahası konusunda da dünyada örneği olmayan bir uygulamayı işletmeye çalışıyor. Kara suları sınırı 6 mil olan Yunanistan’ın hava sahası sınırları da 6 mil olması gerekirken, hava sahası sınırının 10 mil olduğunu savunuyor. Ege’de uçuş gerçekleştiren Türk uçaklarını ise hava sahasını ihlal etmekle asılsız bir şekilde suçluyor.