Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 depremin ardından meydana gelen enkazda kurtarmaya çalışmaları devam ediyor. Yakınlarının enkaz altında olduğunu belirten Mehmet Yıldırım TGRT Haber canlı yayında yaptığı açıklamada, 'Hanımın misafiri olarak geldik kızımıza. Benim kızım ondan sonra 2 tane torunum var. Biz misafirliğe geldik. Ben dayılarına gittim. İletişim kuramadık. Çok aradım ulaşamadım. Ben dayımlarda iken çok sallandık. Beni arayanlar oldu. Ben kızımı aradım bir haber alamadım. Telefonu ben arayınca çalmadı. Şimdi aradığımda ise telefon çalmıyor. Telefona ulaşamıyorum. 1'inci katta oturuyorlardı" dedi.