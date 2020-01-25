Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernekten yapılan açıklamada, depremin ardından genel merkez binasında kriz masası oluşturulduğu, Erzurum'dan 5 kişilik acil yardım ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Derneğin battaniye, kuru gıda, çocuk montları götürerek afetzede vatandaşların yaralarını sarmak için bölge halkının hizmetinde olacağı aktarılan açıklamada, afet bölgelerinde, kriz sona erene kadar bölge halkına yardımların sürdürüleceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, "Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Temsilciliğimizin lojistik depolarından ilk etapta battaniye, kuru gıda ve çocuk kışlık montları, depremzedelere dağıtmak için Elazığ'a ve Malatya'ya doğru yola çıkardık." ifadelerini kullandı.

AFAD koordinasyonunda bölgede insani yardım çalışmalarına katılacaklarını aktaran Cengiz, deprem bölgesinde acil olarak çadır, battaniye, soba ve yakacak ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.