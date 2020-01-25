Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar terör örgütünde çözülmeyi hızlandırdı. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna çalışmaları da eklenince teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı.

Bu kapsamda bugün, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2’si Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ikna çalışmaları sonucu, 1’i örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 01 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 15’e yükseldi.