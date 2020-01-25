Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ merkezli depremin hemen ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından başlatılan yardım kampanyasına Perşembe Belediyesi olarak katıldıklarını açıklayan Başkan Tandoğan, kendisinin de bir aylık maaşını deprem bölgesine bağışladığını söyledi.

Depremden sonra Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile görüştüğünü belirten Tandoğan, ”Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Belediye olarak kamyon ve iş makinelerimizi bölgeye göndermek için hazır bekletiyoruz. Gece topladığımız kıyafet ve ihtiyaç malzemelerini Büyükşehir Belediyesine teslim ettik. Bu arada bir aylık belediye başkanlığımı maaşımı da depremzedelere bağışlayarak yardım yapacağım” dedi.