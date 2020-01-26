Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırgan tarafı ödüllendiren, uzlaşı ve barıştan yana olanları cezalandıran bir yaklaşım Libya'nın felaketi olacaktır." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemelidir." diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Libya konusunda müştereken atılabilecek adımlar ve iş birliği imkanları üzerinde durduklarını bildirdi.

Erdoğan Tebbun ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ekonomi, ticaret, yatırım, savunma sanayi ve turizm gibi alanlarda atılabilecek ortak adımları ve işbirliğini değerlendirdiklerini dile getiren Erdoğan, görüşmede ağırlıklı olarak Libya'daki gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Erdoğan, Cezayir'in gerek coğrafi konumu, gerekse de bölge tecrübesiyle en önemli ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Libya'da barış ve istikrar sağlanmasından başka bir gayesi yoktur. Libya'da kardeş kanının akıtılmasına ve meşru hükümetin hilafına dış müdahalelerle göz yummamız ise mümkün değildir. Ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde Libyalılar tarafından sahiplenilen siyasi sürece desteğimiz tamdır."

Heyetler arası toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Ortak basın toplantısı öncesi Erdoğan ve Tebbun, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşma'yı imzaladı.