TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.
TBMM'den depremzedeler için yardım kampanyası
29.01.2020 - 11:22 | Son Güncelleme: 29.01.2020 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : TBMM,deprem,yardım,
678062 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678062.aspx
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