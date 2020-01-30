MSB: "AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz"
MSB'den sert açıklama
30.01.2020 - 22:29 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 22:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz"
Etiketler : MSB,
678381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678381.aspx
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