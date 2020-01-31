Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yollarının seferlerini durdurduğunu Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından duyurdu. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz"