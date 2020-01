Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneğince (AYD) Ankara’da bu yıl 5’incisi düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

∂ Türk milleti olarak Filistin’e bakışımız, cennetmekân Sultan Abdülhamid Han’ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur.

∂ Kudüs satılık değildir. Kimse ‘bir şeyler verelim de siz burayı bize bırakın’ edepsizliğine de girmesinler.

∂ Yüz yılın anlaşması’ diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir.

∂ Utanmadan, sıkılmadan kalkıp şu anda dünyaya diyorlar ki ‘Filistin’e biz şimdi yeni haklar getiriyoruz.’ Bırakın bu yalanı, kimi aldatacaksınız ya. Hayatınız bunlarla geçmiş.

∂ Bir tarafta bakıyorsunuz, Trump yanına almış malum kişiyi, karşılarında kipalılar, onlara hitap ediyorlar ve oradan da toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyanın kaderini değiştiremezsiniz. Filistin’in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz ve Filistin de Kudüs de hep söylüyorum, yine söyleyeceğim, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.

∂ Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye’yi ve Türk milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor.

∂ Bugün yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz.

∂ Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hâle getirmeliyiz.

∂ Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın, hakaretin kol gezdiği böyle bir mecrada hakikati aramak için sokaklarda elinde fenerle dolaşan Sinoplu Diyojen’in yönteminden çok daha fazlasına ihtiyacımız vardır.

∂ Her ne kadar birileri hâlen Suriye’de ne yaptığımızı, Doğu Akdeniz’de neyin peşinde olduğumuzu, Libya’da ne aradığımızı anlamıyor olsa da milletimiz her şeyin farkındadır.

∂ Biz, hem sistemimizi en iyi şekilde kurmak hem de vicdanlarımızı daima tetikte tutmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bize ne bu coğrafyada ne bu dünyada kimse hayat hakkı tanımaz.

∂ Türkiye ve Türk milleti olarak bize yağmurlu havada bir bardak su vermeyecek sırtlanlarla dolu bir iklimde hem hedeflerimize ulaşmanın hem de tüm dost ve kardeşlerimize destek vermenin mücadelesini sürdüreceğiz.

∂ Almanya’nın caddelerinde, sokaklarında PKK’lı teröristler, FETÖ, DEAŞ cirit atıyor. Lafı geldiğinde de ‘DEAŞ’lılar sizde’ diyorlar. Utanın, utanın. Biz DEAŞ’lıları El-Bab’da anında derdest ettik. El-Bağdadi’yi yakaladıklarında hava attılar. Biz, el-Bağdadi’nin en yakınlarını şu anda toparladık ve bizim cezaevlerinde. Biz bu kadar hassasız bu konularda.

∂ Cumhurbaşkanı sıfatıyla şahsım başta olmak üzere tüm arkadaşlarımızla her fırsatta muhataplarımıza gerçekleri anlatıyoruz. Uluslararası camiada çekinmeden anlatıyoruz fakat siyasetçiler ve medya ile onlar üzerinden geniş toplum kesimlerine bu gerçekleri gösterme hususunda ciddi sıkıntımız var. Bunun için hep birlikte bir iletişim seferberliği başlatmalıyız. Resmî beyanların ve kanalların kamuoyu oluşturmada etkisi, sivil inisiyatiflere göre daha sınırlı kalıyor. Bu bakımdan medya mensuplarımız başta olmak üzere sivil girişimlerden daha güçlü destek bekliyoruz.



İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar “Yılın Araştırmacı Gazetecisi” seçilirken, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. İHA da “Yılın Ulusal Haber Ajansı” ödülüne layık görüldü.



İhlas Haber Ajansı, “Yılın Ulusal Haber Ajansı” ödülüne layık görüldü. Ödülü, İHA Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.