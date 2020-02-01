AFAD, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsünü Twitter üzerinden paylaştı. 24-31 Ocak 2020 tarihleri arasında kaydedilen verilerin paylaşıldığı görüntülere, “Avrupa'nın en büyük 2. deprem gözlem ağına sahip olan AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz tarafından ölçülen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsü” notu düşüldü.
AFAD, Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsünü paylaştı
01.02.2020 - 20:58 | Son Güncelleme: 01.02.2020 - 21:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsünü paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : AFAD,elazığ depremi,3 boyutlu deprem görüntüsü,
678803 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678803.aspx
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