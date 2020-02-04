Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık İSTANBUL - Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 3 Ocak itibarı ile 362’ye, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 335’e yükseldi. Virüsle ilgili son gelişmeleri paylaşmak amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei İstanbul ‘da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Çin hükûmetinin söz konusu virüs salgınında şeffaf ve sorumlu davrandığını belirten Başkonsolos Wei “Uygulamalarımız ‘uluslararası sağlık ilkesi’ standardının bile üzerinde oldu. Salgının durumunu ve virüsün gen dizisini anında taraflarla paylaştık. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok ülke tarafından takdirle karşılandık” dedi.



TABURCU OLANLAR VAR

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ve Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin virüsün kaynağının yabani hayvanlar olduğunu belirlediğini ancak hangi hayvandan bulaştığının kesinlik kazanmadığını söyledi. Şimdiki duruma göre söz konuş virüsün yol açtığı ölüm oranının yüzde 2-yüzde 4 arasında olduğunu ancak zamanla bu oranın değişeceğini belirten Wei “Bu durum hastalığın ciddi olmadığı anlamına gelmiyor fakat tüm hastaların en kötü senaryo ile karşılaşmayacakları anlamına geliyor. Ulusal AR-GE uzmanları grubu kuruldu. Aşı ve etkin ilaç geliştirmek için çalışıyoruz. Tedavi gören hastalardan 521’i iyileşip taburcu oldu” dedi. Çin hükûmetinin salgının yayılmasını önlemek ve başka ülkelere sıçramasını durdurmak için gerekli bütün tedbirleri aldığını anlatan Wei “Hastalık fark edildikten bir hafta sonra yeni tip koronavirüs olduğu tespit edildi. Teşhis ilacının geliştirilmesinin ardından sağlık kuruluşlarına dağıtıldı. Hayvan pazarı kapatıldı ve yabani hayvan ticaretine müdahale edildi. Havalimanı, tren istasyonları gibi Wuhan’daki çıkış yolları kapatıldı. Şehir içinde hem de şehir dışında yayılması önleniyor. Merkez sağlık malzemeleri deposundan Wuhan’a maddi yardımlar sağlanıyor, Hubei’deki mücadele çalışmaları için özel olarak 1 milyar yuanlık sermaye ayırıldı. Wuhan’a diğer şehirlerden sağlık çalışanları gönderildi. Virüsün durumu ile ilgili olarak halkın düzenli olarak bilgilendirildiğini söyleyen Wei, ülke genelindeki mücadele programını şöyle anlattı: 31 eyalette halk sağlığı acil durumlarına yönelik birinci düzeyde müdahaleye başlandı. Kısa sürede hastalıık teşhis ediliyor. Büyük çaplı organizasyonlar kontrol altında. İnsanların toplu olarak bir araya gelmesi kısıtlandı. Tedbir kılavuzları yayınlandı. Önemli mekânlar, kapalı alanlar ve toplu ulaşım araçlarında, havalandırma, dezenfeksiyon ve ateş ölçümleri gibi tedbirler uygulanıyor, bu şekilde toplu ulaşımlarda salgının yayılmaması için sıkı çalışmalar devam ediyor.



SEFER İPTALİ NORMAL

Yabancı devletlerin kendi vatandaşlarını tahliye etmesi için gerekli kolaylıkların sağlandığını söyleyen Wei, bazı yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarını durdurması ya da sefer sayılarını azaltması kararını “piyasa uygulaması” olarak değerlendirerek, Wuhan dışında Çin’in diğer bölgelerine yabancıların hava, kara ve deniz yoluyla giriş çıkışının serbest olduğunu belirtti.



TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ

Türkiye’nin tıbbi malzeme yardımları ve Türk Hava Yolları (THY)’nin seferleri iptal etmesi hakkında da konuşan Başkonsolos Wei “Hem Çin hükûmeti hem de Çin vatandaşları olarak Türkiye’nin iş birliği ve tıbbi malzeme desteklerine teşekkür ederiz. Çin halkı en kalbi duygularla bunu hatırlayacak. Öte yandan THY’nin seferlerini durdurduğu doğrudur. Fakat sürekli bizimle sıkı irtibat halinde oldular. THY’nin bu kararının iyi niyetli olduğunu biliyor ve anlayışla karşılıyoruz. Fakat bunun dşındaki bazı ülkelerin ‘aşırı’ olan tepkilerini hoş görmüyoruz” dedi.



SARS TECRÜBESİ

Yeni tip koronavirüsün tespit edilmesinden bu yana henüz mutasyona uğramadığını ancak yakından takip edildiğini anlatan Wei, Çin’in daha önceki salgınlardan dolayı tecrübeli olduğunu ifade etti. Wei “Çin hükûmeti şeffaf ve güçlü. Bu salgını aşacağız. Tedavide SARS salgınında kullanılan protokolü uyguluyoruz. İyi sonuçlar alındığını görüyoruz” dedi. Ülkede sağlık malzemelerine olan yoğun talebin ve başgösteren sıkıntının geçici olduğunu belirten Wei, diğer bölgelerden takviye yapıldığını ve bahar bayramından sonra fabrikaların tekrar üretime geçerek açığı kapatacaklarını vurguladı.



Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: Uygulamalarımız ‘uluslararası sağlık ilkesi’ standardının bile üzerinde

Toplantıya İhlas-China Silk Road Group Inc. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Aral da katıldı.



Başkonsolos Cui Wei, sağlık editörümüz Ziyneti Kocabıyık’a virüsle ilgili açıklamalarda bulundu.



SEDYELER BİLE ÖZEL

Limanlarda virüse sıkı denetim

Sağlık Bakanlığı Çin’den dünyaya yayılan koronavirüsünden vatandaşları korumak için aldığı tedbirleri titizlikle uyguluyor. Bu kapsamda, Ambarlı Limanı’nda dünyanın çeşitli noktalarından özellikle Çin’den gelen gemilere karşı tedbirler artırıldı. Gemi limana gelmeden en az 24 saat önce Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından alınan deniz sağlık bildirimi ve önceden uğranılan 10 liman üzerinden yapılan risk analizleri de derinleştirildi. Personel listesi, gemideki canlı hayvana kadar birçok konu korona tehlikesine karşı titizlikle inceleniyor. Ardından herhangi bir risk olmadığı belirlenen gemiler için ambulansın yanı sıra bir doktor ve beş sağlık memurunun görev yaptığı limana giriş izni veriliyor. Limanda, bulaşıcı hastalıklarda kullanılan negatif basınçlı sedyeler hazır bekletiliyor. Ekip, sadece koronavirüse değil kimyasal, biyolojik ve radyolojik tüm tehlikelere karşı gerekli tedbirleri alıyor. Hasibe Karadağ- A. Suat Tutaşı İSTANBUL İHA



TEDBİRler sıkIlaştırıldı

800 askere karantina

¥ Çin’den dünyaya yayılan koronavirüse karşı tedbirler sürekli yenileniyor. Güney Kore, virüsün ülkede yayılmasını kontrol altına almak için Çin’e ya da civar bölgelere gitmiş veya bu tür kişilerle irtibat kurmuş 800 askerin karantinaya alındığını belirtti. Avustralya tahliye ettiği vatandaşlarını Christmas adasında karantiya alacak. Kazakistan, virüs sebebiyle aldığı ek tedbirler kapsamında Çin’e bütün uçuşları askıya aldı.



DÜNYAYA YAYILIYOR

Çin dışındaki vakalar artırıyor

∂ Yeni tip koronavirüs vakası Hindistan, Vietnam ve Japonya’da toplam altı kişide daha tespit edildi. Hindistan’de tespit edilen üçüncü vaka sonrası hasta karantinaya alındı. Vietnam’da ise Vuhan’dan ülkeye gelen iki kişide daha virüs tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı sekize yükseldi. Japon’yada ise Vuhan şehrinden tahliye edilen vatandaşlardan üçünde daha koronavirüs tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 20’ye yükseldi.



TAYLANDLI İKİ DOKTOR

Koronavirüslü hastayı iyileştirdiler

∂ Tayland’da iki doktorun, koronavirüs semptomları gösteren Vuhanlı 71 yaşındaki Çinli bir kadını HIV ve grip ilaçları karışımıyla tedavi ettiği ifade edildi. Rajavithi Hastanesinde çalışan Kriangsak Atipornvanich ve Suebsai Kongsangdao adlı iki doktor, hastanın ilaçları almaya başladıktan 48 saat sonra iyileştiğini söyledi. Çinli kadın, daha sonra Rajavithi Hastanesine sevk edildi. Serkan Bayar BANGKOK İHA



Ay sonuna kadar Çin’e uçuş yok

Türkiye’de koronavürüs olmadığını belirten Bakan Koca, yolcuların termal kameralarla takip edildiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Koronavirüs Bilim Kurulu’nun yedinci toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Havalimanına kurulan termal kameralarla ilgili de konuşan Koca “Şu an ülkemizde koronavirüs yok. Ülkeye girişini engellemek için de tedbirleri hassas şekilde uyguluyoruz. Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya’dan gelen uçuşlara termal kamera uygulayacağız. Çin’den uçuş seferlerinin sayısı azaldı. THY bununla ilgili yasağa başlamıştı. Ay sonuna kadar Çin’den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık. Çin’den gelen kafileyi ziyaret ettim. Şu ana kadar 61 kişiye yapılan numunelerin sonuçları da negatif çıktı. Korkulacak bir durum yok” dedi. ​Emin Kuvat - Erdinç Türkcan ANKARA İHA



Bin yataklı hastane 10 günde açıldı

Çin’in Vuhan kentinde 10 günde inşa edilen hastane hizmete girdi. Bin yataklı hastane, Pekin’de 2003’te şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) sebebiyle inşa edilen bir hastanenin birebir aynısı olacak şekilde tasarlandı. iki katlı hastanenin 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Vuhan’da daha önce iki haftada bitirileceği duyurulan 1.500 yataklı bir hastanenin de inşaatı devam ediyor. PEKİN



Ticareti gereksiz yere engellemeyin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakalarına rastlandığını duyurdu. Ghebreyesus, Çin’e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını tekrarlayarak “Uluslararası seyahat ve ticarete gereksiz yere müdahale edecek tedbirleri almak için bir sebep yok” ifadesini kullandı. CENEVRE



Amerika aşırı tepki gösteriyor

Çin, ABD’nin salgınına karşı aldığı tedbirlerin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uymadığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, birçok ülkenin Çin’in salgınla mücadele kapsamında aldığı tedbirleri takdir ettiği ve desteklediğini belirtti. ABD’nin Çin’e karşı uyguladığı tedbirlere ise aşırı olarak nitelendirdi. Çunying “ABD korkuyu artırıp panik oluşturmak istiyor”dedi. PEKİN



Pakistan uçuşları yeniden başlattı

Pakistan, koronavirüs sebebiyle durdurduğu Çin uçuşlarına yeniden izin verdi. Pekin’den kalkan iki uçak İslamabad ve Karaçi kentlerine indi. Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza “Sorumlu davranarak hastalığın yayılmasına sebep olmak istemiyoruz. Vatandaşlarımızı tahliye etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Çin’de yaklaşık 30 bin Pakistanlının yaşadığı tahmin ediliyor. İSLAMABAD