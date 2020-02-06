Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gül “Grubumuzun sorduğu sorular ya da teknik hususlar var ama bu, siyaseten verilmesi gereken bir konu. Bu konuda beklentiyi de yine infaz hukuku, hakkaniyet, adalet çerçevesinde hazırlamak lazım. AK Parti Grubu da bunun üzerine çalışıyor” açıklamasını yaptı.

“İkinci yargı paketi Meclise ne zaman gelecek?” sorusu üzerine Gül “Meclisin gündeminde olacak bir konu. ‘Şu tarihte olur ya da şu şekilde olur’ dememiz, Meclisin saygınlığına, yasamanın asliliğine aykırı olur. Cumhurbaşkanı’mız da ‘Birkaç hafta içinde neticeye kavuşur’ dedi. Umut ediyorum Meclis’imiz, AK Parti Grubu öncülüğünde uzlaşıyla bu konudaki talepleri de yerine getirecektir” dedi.

Bakan Gül, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin bir soru üzerine ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Hablemitoğlu cinayetini, olayın yaşandığı tarihten itibaren sorguladığını belirtti.

Bir şüphelinin Ukrayna’dan iadesi için talep yazısı yazıldığını ifade eden Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile, kendisinin de Ukrayna Adalet Bakanı ve Ukrayna Yargıtay Başsavcılığıyla görüştüğünü hatırlattı.