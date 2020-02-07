Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pistten çıkarak toprak zemine düşmüş, olayda üç kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat ise yaralanmıştı. Uçağın 50-60 metre aşağı doğru sürüklendikten sonra duvar bariyerine çarpmamış olmasının büyük bir faciayı önlediği ifade edildi. Aşağı doğru sert şekilde sürüklenen ve duvara yaklaşık üç metre kala duran uçakta jet yakıtın tutuşmamış olması da muhtemel ölümlerin önüne geçmiş oldu. Uçağın ayrıca trafiğin yoğun olduğu E-5 bağlantı yoluna ulaşmaması da bir şans olarak nitelendirildi.



SON İKİ YILDA ÜÇÜNCÜ KAZA

Pegasus Hava Yollarına ait Boeing 737-800 tipi uçak 13 Ocak 2018’de Trabzon’da inişten sonra pistten çıkmış, kazada can kaybı yaşanmamıştı. 7 Ocak 2020’de yine Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan kazada da aynı firmanın aynı tip uçağı iniş sırasında pistten çıkmıştı. Kazada can kaybı yaşanmamış ancak yolcular slide olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımıyla tahliye edilmişti.



YERE ÇARPIP HAVALANDIK

Bu arada, kazada yaralanan yolcular, dehşet anlarını anlattı. Tedavi gören Rumeysa Demirtaş, uçağın yere çok hızlı iniş yaptığını ifade etti. Demirtaş “Yere çarptık, sanki sonra tekrar havalandık gibi hissettim. O anda muhtemelen viyadükten aşağı düşüyorduk. İlkinde çok şey hissetmedik, sadece çok hızlı bir çarpma oldu ama ‘Uçak hızla indi. Pilot çok hızlı indi. Hava şartlarından...’ diye konuştuk. Oturduğum yerin hemen yanı yarıldı. Birkaç kişi ‘Uçak patlayacak, kaçın’ demeye başlayınca hemen indim, sonra eşimi çıkardım oradan” dedi.



Parça parça kaldırılacak

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen; üç kişinin hayatını kaybettiği, 174 yolcu ve altı mürettebatın yaralandığı uçağın enkaz kaldırma çalışmalarına incelemelerin ardından başlanacak. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ve Pegasus teknik ekipleri, ilk önce uçağın içinden ve dışından etrafa yayılan parçaları topladı. Ekipler daha sonra uçağın kanatlarını gövdesinden ayırmak için kesim çalışmalarına başlayacak. Uçağın enkazı parçalara ayrılıp kaldırılacak. Öte yandan, havalimanında rutin uçuşların dün saat 04.00 itibarıyla yeniden başlamasıyla, yoğunluk sona erdi. Aykut Zor - Metin Başar İSTANBUL İHA



Yolcuların bagajları bir bir toplandı. Bavullar için iki taşıyıcı araç uçağın yanına getirildi.



EMEKLİ PİLOT:

Çifte hata var

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmeye çalışırken pistten çıkan ve üç kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına sebep olan kazayla ilgili görüşlerine başvurduğumuz emekli pilot Alaattin Aslanbaş “Olayda çifte hata var” dedi. Aslanbaş, şöyle konuştu: Birincisi, rüzgârın yön değiştirmesi ve iniş esnasında arkada kalması iniş boyutunu uzatıyor. Hidroplanit dediğimiz pistteki su birikiminin zemin ile teker arasına girmesi fren tutuşunu engeller. Pilotlar, piste geç teker koymuş olabilir. Olumsuz hava şartları sebebiyle iniş boyu uzar; burada hem geç iniş hem fren tutmadaki zorluk kazayı getirdi. Kulenin bu inişe izin vermemesi gerekirdi.

Öte yandan bazı havacılık uzmanları Pegasus’un uluslararası kuralları zorladığını, acelecilik yaptığını, şirketin prensipleri noktasında gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.



DİŞ HEKİMİ ZEHRA ÖLDÜ

Kocası kurtuldu;

Kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki diş hekimi Zehra Bilgi Koşar’ın eşi Gökhan Koşar’la aynı uçakta seyahat edeceği ancak eşinin işi gereği İstanbul’a birkaç gün önce geldiği öğrenildi. Çiftin, kaza yapan uçak için bilet aldıkları ancak Ticaret Bakanlığında müfettiş olan Gökhan Koşar’ın, son anda çıkan görevi sebebiyle İstanbul’a başka bir uçakla 2 Şubat’ta geldiği ortaya çıktı. Koşar’ın cenazesi Tekirdağ Malkara’da defnedilecek. Bu arada, kazada hayatını kaybeden Songül Bozkurt’un (29) cenazesi İzmir’e gönderilirken, Alev Gençoğlu’nun (69) cenazesi ise Kadıköy’e götürüldü. Armağan Yılmaz İSTANBUL İHA



İki pilota soruşturma

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, uçağın pistten çıktığı olayla ilgili “Acımız çok büyük” dedi. Dün düzenlediği basın toplantısında gözyaşını tutamayıp duygulu anlar yaşayan Nane şöyle konuştu: Karakutu cihazlarımız alındı ve emniyet altına konuldu, deşifre çalışmaları başlatıldı. Bütün pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri yönünde teşvik edilirler. Bu uygulamalarımız sözde değildir.



TELEFONLARI DA İNCELENECEK

Öte yandan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uçağın iki pilotu hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak” suçundan soruşturma başlattı. Pilotların, tedavilerinin ardından “şüpheli” sıfatıyla ifadeleri alınacak. Savcılık ayrıca alkol ya da uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının tespiti için her iki pilottan kan örneği alınması ve telefonlarının incelenmesi talimatı verdi.



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ:

Yaralıların tamamı ambulansla taşındı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan olayda, uçağın pistten çıkmasından sonra iki dakika içinde havaalanı sağlık görevlilerinin olay yerine ulaştığını duyurdu. “Hastaların otobüsle hastaneye taşındığı iddiaları gerçek dışıdır” denilen açıklamada “179 yaralımızın tamamı 112 Acil ekiplerimizce kısa süre içinde havaalanından hastanelerimize ulaştırılmıştır. Kurtarma esnasında bir gecikmeye mahal verilmemiştir” denildi. Diğer yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaralıların durumuna ilişkin “180 yolcumuzdan (dün) saat 20.30 itibarıyla 92’si taburcu oldu. 14’ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor” bilgisini paylaştı.



ABD’den teknik bir heyet geliyor

Uçağın kaza haberi gelir gelmez Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi (UEİM) uzmanlarından oluşan komisyon kuruldu. Komisyonla konuyu araştırmak üzere ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan bir heyet de Türkiye’ye gelecek. Heyet, kazada üç parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceleyecek. Boeing teknik ekibi “Uçakla ilgili kaza araştırmalarına destek vermeye hazırız” dedi. UEİM uzmanları ve ABD’li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık bir ay içinde hazırlanması öngörülüyor. Bu arada, Pegasus Hava Yolları yetkilileri de dün uçağın enkazına geldi. Yetkililer, enkazın içinde ve dışında incelemelerde bulundu.