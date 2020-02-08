Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı Ekselansları Koen Geens’e gönderdiği mektupta, PKK’lılarla ilgili soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen ülkedeki karara tepki gösterdi. Gül şunları söyledi: Türkiye, terörle mücadele konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getiren, bu alanda uluslararası topluma her türlü desteği veren ve bu yolda bedel ödeyen bir ülkedir. Ülkemiz, kendisine ve uluslararası topluma yönelik güvenlik tehditleri ve tüm terör örgütleriyle mücadele ederken, ülkenizden de aynı hassasiyet ve samimiyeti göstermesini beklemektedir. PKK terör örgütü mensupları da dâhil olmak üzere, ülkenizin çeşitli terör örgütü yöneticileri ve mensuplarının fiilen sığınağı hâline gelmiş olması, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere de terörizmle mücadelede uluslararası iş birliği perspektifine de maalesef gölge düşürmektedir. Hukuki temelden yoksun söz konusu karar, Belçika’nın BM Güvenlik Konseyi kararları, Avrupa Konseyi sözleşmeleri ve Avrupa Birliği müktesebatı ile üstlendiği terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklere de açıkça aykırılık teşkil etmektedir.



Sözde Kürt konferansında konuşan AP vekilleri sıklıkla Erdoğan’a tehditler savurmuş, PKK’ya da methiyeler düzmüştü.



ŞENTOP’TAN AP’YE:

Terör dünyanın düşmanı unutmayın

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK/PYD’nin sözde yöneticilerinin Avrupa Parlamentosundaki (AP) konferansa katılımına ilişkin AP Başkanı David Maris Sassoli’ye kınama mektubu gönderdi. Şentop “Bu skandal faaliyeti şiddetle kınıyorum. Terörün yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır” dedi. TBMM Başkanı, başta AP olmak üzere AB’nin bütün kurumlarını teröre karşı ayrım gözetmeyen, çifte standartsız, tutarlı ve samimi bir mücadele sergilemeye davet etti.