68 ilde 'Mercek-15' operasyonu! 750 silah ele geçirildi

68 ilde 4 gündür devam eden 'Mercek-15' operasyonlarında; 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 750 silah ele geçirildi. 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Silah kaçakçılarına yönelik 68 ilde 4 gündür devam eden 'Mercek-15' operasyonlarına dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yerlikaya, 'Mercek-15' operasyonlarında 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 750 silah ele geçirildiğini, 878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

"ONLARI ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ"

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, operasyonlara dair şu detaylara yer verdi:

"Göreve geldiğimiz 1 Haziran 2023 - 28 Mart 2024 tarihleri arasında Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçaklarına yönelik düzenlenen MERCEK operasyonlarında;

57.134 ruhsatsız tabanca, 15.076 av tüfeği, 5.368 kurusıkı tabanca ve 1.657 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 79.235 silah ele geçirildi. 89.915 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4⃣ günde İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep, Konya, Mersin, Hatay, Aydın, Bursa, Samsun, Sakarya, Manisa, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Malatya, Muğla, Eskişehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Çorum, Edirne, Giresun, Ordu, Tekirdağ, Yalova, Aksaray, Balıkesir, Batman, Kilis, Mardin, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Afyonkarahisar, Düzce, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Burdur, Elazığ, Erzurum, Kütahya, Artvin, Hakkari, Erzincan, Karaman, Kars, Niğde, Sinop, Bartın, Bolu, Çanakkale, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Nevşehir, Rize, Tokat, Tunceli ve Yozgat’ta evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 750 silah ele geçirildi.

"Milletimizin duası sizinle"

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 99 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 136 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 61 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 60 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da 47 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da 21 tabanca, 14 av tüfeği ele geçirildi. 58 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da 27 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. 34 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"