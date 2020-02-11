Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu, önceki gün akşam saatlerinde soğuk havalara rağmen 162 gündür evlat nöbetini sürdüren ailelerle görüştü. Ziyarette aileler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tek tek görüntülü konuşma fırsatı buldu. İçişleri Bakanı Soylu’nun ziyareti aileleri umutlandırdı. Dört yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın, beş ayı aşkın süredir HDP önünde evlatlarını beklediklerini kaydetti. Aydın, Bakan Soylu’nun ziyaretinden memnun kaldıklarını belirterek, şunları söyledi: İçişleri Bakanımız ile konuştuk, kendisi bize umut verdi, bize sabırlı olmamızı çocuklarımızı getireceklerini, iğne ile kuyu kazdıklarını söyledi. Daha sonra Cumhurbaşkanımız ile telefonla görüntülü konuştuk, Cumhurbaşkanımızda bize umut verdi, haklı bir davamız olduğunu söyledi, sabırlı olmamızı ve çocuklarımızı bize kavuşturacaklarını dile getirdi. Bu yüzden umudumuz daha da yükseldi. Biz bekleyeceğiz, devletimize güveniyoruz. Allah’ın izniyle çocuklarımıza kavuşuruz artık bu hasretlik biter. Hepimiz evimize döneriz. Murat Başal Diyarbakır İHA

