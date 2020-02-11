Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Kıymetli Kardeşim” diye başlayan mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Hep birlikte, milletimiz ve yeryüzündeki tüm mazlumlar için umut ışığı haline gelmiş bir davaya hizmet ediyoruz. Bu dava, sizin gibi yüreğinde büyük Türkiye idealini taşıyan teşkilat mensuplarımızın omuzlarında yükseliyor ve inşallah yükselmeye de devam edecek. Üstlendiği vazifelerin öneminin bilincinde olan sizler gibi dostlarımız ile omuz omuza çalışmayı nasip ettiği için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. AK Parti gücünü birlik ve beraberliğinden almaktadır. Genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla herkesin elini taşın altına soktuğu bir teşkilatın mensuplarıyız. Bu süreçte kimi zaman önemli sorumluluklar üstlenmemiz, kimi zaman fedakârlıklar yapmamız gerekebiliyor. AK Parti’de yeni-eski diye bir kavram yoktur, sadece görev değişikliği vardır. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, bu eşsiz vatanı ve aziz milletimizi layık olduğu yere taşıyacak daha çok vazifemiz var.

Demokrasimizin güçlenmesi, ülkemizin kalkınması için ‘Güçlü Türkiye’ sevdasıyla görev yaparak göstermiş olduğumuz fedakârlık ve özveri için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarımızda Yüce Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.”

Damla Peker ANKARA