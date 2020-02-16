Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Annelerden Vahide Çiftçi, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinden 2 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Özlem için eyleme katıldığını söyledi. HDP önünde oturmaya değil evladını almak için diğer çocuklarını da geride bırakarak geldiğini belirten Çiftçi “Kızım dağda soğukta aç kalıyor. Kızımın dönmesini istiyorum. Kızım beni duyuyorsan gel, devlete teslim ol” dedi.

Oğlu Erkan için oturma eyleminde yer alan baba Fahrettin Akkuş da “Evlatlarımızın acısından dolayı ne soğuk, ne yağmur ne de kar tesir eder. Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz” diye konuştu.

6 yıl önce 13 yaşındayken kaçırılan Ercan’ın babası Emin Yıldız ise “Ben oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan asla buradan gitmem. Oğlum gelinceye kadar eylemimi sürdüreceğim” ifadesini kullandı