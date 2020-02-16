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İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK yönelik operasyonda Şubat ayında 450 şahıs gözaltına alındı
16.02.2020 - 12:25 | Son Güncelleme: 16.02.2020 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; çok sayıda Kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir."
Etiketler : pkk,kcc,operasyon,
681726 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681726.aspx
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