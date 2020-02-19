Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin açığa çıkarılması ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne 2015 yılı içerisinde Batman'dan katılım yapan Ö.Ç, gayri resmi eşi Suriye uyruklu F.M ile İl Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştur. Örgüt üyeleri etkin pişmanlık kapsamında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmışlardır." denildi.