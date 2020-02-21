Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman’dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Ö.Ç ile gayriresmî eşi olduğu belirtilen Suriye uyruklu F.M, Diyarbakır annelerinin 172 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinden etkilendi. Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, istihbarat ve emniyet unsurlarının çalışmaları sayesinde terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kamplarından F.M. ile kaçan Ö.Ç’nin ailesi ne müjdeli haber verildi. Ö.Ç’nin anne ve babası geldikleri Batman Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan evlatları ile buluştu.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğulları Ö.Ç’ye sarılan anne ve baba, 5 yıllık hasretin ardından evlatlarını bağrına bastı.

Evlat hasreti sona erdikçe diğer anaların umutları da artıyor. Nöbete dün bir aile daha katıldı. Sur ilçesinden 5 yıl önce 19 yaşında dağa götürülen oğlu Mehmet için eyleme dâhil olan anne Sultan Karahan “Ciğerim yanıyor. Ölü mü, yaşıyor mu bilmiyorum. Oğlumu istiyorum” dedi.