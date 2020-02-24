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Gezi Parkın olaylarında gerekçeli karar açıklandı
24.02.2020 - 16:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gezi Parkın olaylarına ilişkin 9 sanığın beraat ettiği davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkemenin kararında, iddianamedeki delillerin yasak delil mahiyetinde olduğu, Osman Kavala’nın Gezi Parkı olaylarının finansörü olduğuna dair bir kanıt bulunamadığı belirtildi.
Etiketler : gezi parkı,
683668 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683668.aspx
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