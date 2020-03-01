Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Esad rejimine karşı başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklemek için bir gösteri daha düzenlendi. İdlib’in Hazano kasabasında düzenlenen destek gösterisinde, Türk bayrakları açıldı, üzerinde “Türk ordusuna teşekkür ediyoruz”, “Türk halkı ve İdlib’teki Suriye halkı el ele yürüyor” yazılı pankartlar taşındı.