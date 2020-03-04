Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas’ın Türkiye’yi hedef alan sözlerine cevap verdi. Bakan Çavuşoğlu “Sevgili Heiko Maas, uyarıcı sözlerine inanmak isterdim ancak sadece Yunan dostlarına da söz söyleyebilirsen. Onlar şu an sınırlarında vicdansızca göçmenleri öldürüyorlar” dedi. Çavuşoğlu ayrıca Maas’a AB’nin sorumluluklarını hatırlatarak ‘’AB Türkiye’ye karşı hangi sözünü tuttu?. Söylenen 6 milyarın yarısı bile Suriyelilere ulaşmadı, gönüllü kabul başlamadı, güvenli bölgeye katkı sağlanmadı. Ayrılmak isteyenleri zorla tutamayız. Yıllardır gözlerinizi kapattınız. Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?’’ sorusunu yöneltti. Almanya Dışişleri Bakanı Maas “Türkiye’nin kaldırdığı yükü görüyoruz ancak AB mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmesi lazım. AB mültecilerin onurlu bakımına katkı sağlıyor” paylaşımında bulunmuştu.

YENİ GÖÇÜ KALDIRAMAYIZ

Bakan Çavuşoğlu daha sonra İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, İdlib’de yaşanan son gelişmelerin, Türkiye üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırdığına işaret ederek Türkiye’nin yeni bir göç akımını kaldıramayacağını söyledi.

İNGİLTERE: TÜRKİYE HAKLI

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ise Türkiye’nin Suriye’de rejimin saldırılarından sivilleri koruma ve yeniden ateşkesi tesis etmek için ortaya koyduğu çabaları desteklediklerini bildirdi. Raab, Türkiye’nin krizin başından bu yana özellikle mültecilere yönelik politikalarıyla büyük bir yük üstlendiğine işaret ederek, Türkiye’nin aynı zamanda siyasi çözümün Soçi süreciyle bulunması adına ortaya koyduğu çabaların altını çizdi.