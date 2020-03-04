Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ’nün iletişim ağı olan ‘Bylock’ kullandığı belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şafak vakti operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.