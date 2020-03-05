Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Suriye’nin İdlib kentine yaşanan kritik gelişmeler Ankara-Moskova hattında tansiyonu yükseltirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Tüm dünyanın yakından takip edeceği zirvede Erdoğan, Türkiye’nin İdlib konusundaki talep, beklenti ve hassasiyetlerini Rus mevkidaşına iletecek.



“GÖZLEM NOKTALARINI TERK ET”

Kritik konu başlıklarının ele alınacağı zirvede Ankara’nın öncelikli beklentisi sahada kalıcı ateşkesin sağlanması, Esad rejimin saldırılarını durdurması ve rejim güçlerinin Soçi Mutabakatıyla belirlendiği üzere TSK’nın konuşlandığı gözlem noktalarının gerisine çekilmesi. Erdoğan’ın, Türkiye’nin gözünün Suriye’nin topraklarında veya tabii zenginlikler olmadığını bir kez daha vurgulayacağı zirvede, İdlib’de inşa edilmesi planlanan ‘güvenli bölge’nin de gündeme gelmesi bekleniyor. Ankara, Türkiye sınırından İdlib’e doğru derinliği 30-35 kilometre olacak şekilde bir güvenli bölge kurulmasını ve mültecileri bu bölgeye yerleştirmeyi planlıyor. Hâlihazırda 3,5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’, İdlib kaynaklı yeni bir göç dalgasını kaldıramayacağı bu sebeple göç akının durması da Ankara’nın öncelikleri arasında bulunuyor.



MOSKOVA NE İSTİYOR?

Moskova’nın masaya hangi önerilerle geleceği ve nasıl bir teklif sunacağı henüz belirsizliğini korurken, Rusya’nın bir numaralı gündem maddesinin M4 ve M5 kara yolunun kontrolünü sağlamak olduğu belirtiliyor. Suriye’nin en önemli iki ulaşım hattı arasındaki iletişimi sağlamayı amaçlayan Rusya, M4 ve M5 kara yollarını açarak ülkenin en büyük iki kenti Halep ile Şam’ı da birbirine bağlamayı istiyor.

Astana mutabakatı uyarınca İdlib ve çevresinde konuşlanan TSK gözlem noktalarının Türkiye sınırlarına yakın bir noktaya çekilmesi, ‘güveli bölge’nin 6 ila 10 kilometre civarında bir alanda oluşturulması ve İdlib’in kontrolünün Esad rejimine bırakılması da Moskova’nın beklentileri arasında bulunuyor.

Zirve kapsamda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve nükleer santral projesi ile S-400’lerin aktifleştirilme tarihi gibi konu başlıklarının da ele alınması bekleniyor.



“HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştireceği Rusya ziyaretinden beklentisine ilişkin “Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek.” dedi.

“Ziyaret öncesi Rusya’dan Türkiye’ye yeni bir teklif var mı?” sorusuna Erdoğan “Şu anda teklif filan olmaz. Ziyaretimizi yapalım. Zaten ziyaretten sonra da orada yine bir basın toplantısı muhakkak Sayın Putin ile yapacağız. Bunun yanında benimle beraber gelen gazeteci arkadaşlarımız da var. Onlarla da birçok şeyi paylaşacağız. Hiçbir şey gizli kapaklı kalmaz.” cevabını verdi.



Kremlin’den zeytin dalı

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İdlib zirvesinde iki liderin mutabakat sağlaması ve ortak tedbirler konusunda anlaşmaya varılmasının beklendiği ifade edildi.



YÜZ YÜZE 27’NCİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son yıllarda en çok görüştüğü liderler arasında Rusya lideri Putin ilk sırada yer aldı. ‘Uçak krizi’nden bu yana iki lider, 26 defa yüz yüze; 48 kere telefonda olmak üzere toplam 74 defa görüştü. Bu arada Erdoğan dün telefonda görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İdlib ve mülteciler meselesini ele aldı.