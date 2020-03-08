Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Yunanistan’ın göçmenlere karşı insanlık dışı davranışları kamuoyundan büyük tepki çekerken; MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz hafta, sınırda zor şartlardaki çocuklar için göçmen kreşi oluşturulması için talimat vermişti. Bunun üzerine MHP Edirne İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları Başkanlığı harekete geçti.

İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Teşkilat ve Ülkü Ocakları, bölgede çocukların hem ısınabilecekleri hem de tüm günlerini geçirebilecekleri bir kreş kurdu. Göçmen çocuklar, günlerini yeni açılan kreşte geçirmeye başladı. Sayıları her geçen gün artan kreşteki çocukların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Kreşte, Edirne Ülkü Ocakları üyesi olan üniversiteli gençler gönüllü olarak çalışıyor. Gençler, çocuklarla oyunlar oynayıp, onlara destek oluyor.

ÜÇ YARDIM TIRI GÖNDERİLDİ

Öte yandan, MHP lideri Bahçeli’nin talimatıyla bölgeye 3 yardım tırı gönderildi. Özellikle 0-10 yaş grubu çocuklar için kaban, çocuk botu, kıyafet, kazak, pantolon, oyuncaklarla birlikte battaniye, iç çamaşırı ile su, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardımlar, mültecilere dağıtılıyor. Yardımlar, Edirne MHP İl Başkanlığı ile Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı organizasyonunda, Edirne Valiliği ve AFAD ekiplerinin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.