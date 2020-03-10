Bu işlemin 9 bin 830 farklı TC kimlik numarası ile yapıldığını ortaya çıkaran yetkililer, adına sorgulama yapılanlardan 5 bin 738’inin FETÖ, 28’inin PKK, 2’sinin DHKP-C, 4’ünün ise MKP bağlantılı kişiler olduğunu belirledi. Sorgulamanın yapıldığı bilgisayarın, Doğanşehir Adliyesi kâtiplerinden Nazif Gürkan Şen’e ait olduğu, Şen’in banka hesabının bu dönemde 10 bin liradan 548 bin liraya çıktığı belirlendi. Usulsüz sorgulamayı yaptıran Fetullah Gülen’in avukatlarından Adnan Şeker, kardeşleri Yaşar ve Musa Şeker ile avukatlar Hilal Kamacı, Betül Fırat ve Hasan Hüseyin Zedef tutuklandı.
FETÖ'cüler rüşvetle bilgi sızdırmış
10.03.2020 - 02:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1 Temmuz 2016 ile 15 Ocak 2019 arasında Malatya Doğanşehir Adliyesinde yakalama ve soruşturmalara ilişkin sorgulamaların orantısız şekilde arttığı fark edildi.
Etiketler : fetö,fetö bilgi sızdırma,
686915 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686915.aspx
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