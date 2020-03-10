Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu işlemin 9 bin 830 farklı TC kimlik numarası ile yapıldığını ortaya çıkaran yetkililer, adına sorgulama yapılanlardan 5 bin 738’inin FETÖ, 28’inin PKK, 2’sinin DHKP-C, 4’ünün ise MKP bağlantılı kişiler olduğunu belirledi. Sorgulamanın yapıldığı bilgisayarın, Doğanşehir Adliyesi kâtiplerinden Nazif Gürkan Şen’e ait olduğu, Şen’in banka hesabının bu dönemde 10 bin liradan 548 bin liraya çıktığı belirlendi. Usulsüz sorgulamayı yaptıran Fetullah Gülen’in avukatlarından Adnan Şeker, kardeşleri Yaşar ve Musa Şeker ile avukatlar Hilal Kamacı, Betül Fırat ve Hasan Hüseyin Zedef tutuklandı.