Bakan Varank: "(Kovid-19 tedbirleri) Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Böylece rafinerilerin etanol talebi azalacak."
Bakan Varank: Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı
13.03.2020 - 09:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Varank: "(Kovid-19 tedbirleri) Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Böylece rafinerilerin etanol talebi azalacak."
Kaynak: AA
Etiketler : Etanol,benzin,bakan varank,
687665 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687665.aspx
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