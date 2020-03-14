Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetenin Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Covid-19’un dünyanın çeşitli bölgelerindeki etkisini göstermek için içeriklerinin yanı sıra sitelerinde çıkan slaytların ekran görüntüsüne yer verildi ve “İstanbul imgesi dâhil edilerek bir karışıklık yaşandığını fark ettiğimizde fotoğrafı kaldırdık” ifadesi kullanıldı.

New York Times’ın ardından İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC de Türkiye üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Gregoire Trudeau’nun, koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberi, canlı anlatım sayfasından okurlarına aktaran BBC, Türk taraftarların bulunduğu bir stadyumun fotoğrafını kullanarak skandala imza attı.



ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Şengen ülkelerinden bu ülkeye gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıklamıştı. Türkiye seyahat yasağı gelen ülkeler arasında dahi bulunmamasına rağmen CNN, New York Times ve BBC gibi Amerikan ve İngiliz basın kuruluşları ilgili haberlerinde Türkiye’den fotoğraflarını kullanarak algı operasyonu yaptı.