Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda, özel kıyafetli ve maskeli ekiplerce AK Parti Genel Merkezi’nde çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı. Gazetecilere de temizlik çalışması öncesinde tıbbi maske dağıtıldı. Dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak süreceği ve binanın ortak alanlarına sıvı el dezenfektanları yerleştirileceği belirtildi.

YARIN MYK VE MKYK YOK

Bu arada AK Parti’nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.