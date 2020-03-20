Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid19 salgını nedeniyle ilçe genelinde çalışmalar aralıksız devam ederken, sempt pazarlarında da Edremit Belediyesi’nin önlemleri dikkat çekiyor. Edremit Belediyesi zabıta ekipleri son olarak Akçay Cuma Pazar’ında pazarcılara maske ve eldiven dağıtarak bunları kullanmalarını istediler.

Ayrıca Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Zabıta Müdürü Cemal Sözer, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Yüksel Kaplan, Bahçıvanlar Odası Başkanı Serkan Serdar, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Alaattin Akçeşme, Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Metin Kalaycıoğlu ve Esnaf, Sanaatkarlar ve Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Alparslan ile birlikte Coronavirüsüne karşı almaları gereken tedbirler konusunda uyarıda bulundular.