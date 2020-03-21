Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, hudut birliklerinde koronavirüsten korunmak amacıyla yasa dışı geçişlerde yakalanan kişilerle temasta uygulanacak hareket tarzlarının belirlendiği belirtildi. Açıklamada personelin koruyucu elbise, eldiven ve maskeyle teçhiz edildiği kaydedildi. Bu arada MSB, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerinin sürdüğünü, bazı medya organlarında çıkan “birlik çekilmeleri” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.