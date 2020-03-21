Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivaslı şehit Ramazan Nayir’ın (24) naaşı, Alibaba Mahallesi’ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği’ne getirildi. Törende şehidin annesi Fadime ve babası Hüseyin Nayir, güçlükle ayakta durdu. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit ailesine gönderdiği taziye mesajı okundu. Cenaze namazının ardından Nayir’in naaşı, şehitlikte toprağa verildi. Törene katılanlara koronavirüs sebebiyle maske ve eldiven dağıtıldı, insanların salgından kurtulması için dua edildi.

KUZENİ DE ŞEHİT OLMUŞTU

Şehit Onbaşı Oğuzhan Taş (28) da Kahramanmaraş’ta ebediyete uğurlandı. Törene askerî kamuflajla gelen şehidin nişanlısı Fadime Yıldız’ı yakınları teskin etmeye çalıştı. İl Müftüsü Celal Sürgeç, törende koronavirüs tedbirlerine dikkati çekerek “Safları sıklaştırmayın aranızda birer kol mesafesi kadar boşluk” bırakın diyerek vatandaşları uyardı. Tören alanı ise Covid-19 tedbirleri kapsamında belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi, katılımcılara maske ve eldiven dağıtıldı, el dezenfeksiyonu yapıldı.

Bu arada, şehit Taş’ın amcasının oğlu Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş’ın da Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 8 Şubat’ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.

Görev başındayken kalp krizi geçirerek şehit olan Uzman Çavuş Sezayi Atabey ise Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Akyele köyünde defnedildi.