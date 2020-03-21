Ankara Büyükşehir Belediyesi:"65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında Ankara’da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır."
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden koronavirüs önlemi
21.03.2020 - 17:59 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi:"65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında Ankara’da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır."
Etiketler : ankara,
689904 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689904.aspx
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