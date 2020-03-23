Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz hafta, önce 9 Avrupa ülkesine, önceki gün de 46 ülkeye uçuşlar durdurulmuştu. İçişleri Bakanlığı ayrıca, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan Türkiye’ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarından da alınmamasına karar vermişti. Bu kapsamda gözler, geri gönderme merkezlerine bulunan yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilip edilmeyeceğine çevrildi.

Söz konusu merkezlerde bulunan yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesi koronavirüs nedeniyle geçici bir süre askıya alındı. Ancak sınırları açık olan ülkelere yabancı terörist savaşçılar geri gönderilmeye devam edecek. Uçuşların yeniden başlaması durumunda, yabancı terörist savaşçılar teker teker gönderilecek.



281’İ SINIR DIŞI EDİLDİ

Söz konusu merkezlerde 950 civarında yabancı terörist bulunuyordu. İçişleri verilerine göre, 11 Kasım’dan bu yana toplamda 281 terörist sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenlerin 30’u Almanya, 19’u Fransa, 6’sı Hollanda, 6’sı Birleşik Krallık, 3’ü İsviçre, 2’si ABD, 2’si Belçika, 2’si İrlanda, 2’si Danimarka, ikisi Bulgaristan, 2’si Belarus, 2’si İsveç, 2’si Avustralya, biri Yunanistan, Hırvatistan, Norveç ve diğerleri farklı uyruklardan oluşuyor.



“DEAŞ’IN OTELİ DEĞİLİZ”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ne olursa olsun DEAŞ’lıları geri göndereceğiz. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. ‘Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın’, bu kabul edilebilir değil. Ben ne yapayım senin teröristini, nerede, nasıl tutayım?” demişti.