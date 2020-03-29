Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün sürpriz bir kararla Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ı görevden alarak yerine Ulaştırma Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu’nu atadı. Erdoğan’ın Turhan’ı görevden alma kararı Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayınlandı. Edinilen bilgilere göre, Turhan’ın görevden alınmasına en büyük sebep olarak ‘hükûmetin hızına ayak uyduramaması’ gösteriliyor. Kulislerde Turhan'ın, koronavirüsle mücadele edildiği bir dönemde, Kanal İstanbul projesine ilişkin iki tarihî köprünün taşınmasıyla ilgili ihaleyi ertelememesi ve bu konuda gelen tepkiler nedeniyle görevden alındığı konuşuluyor. Görevlilerin, maske ve eldiven kullanarak ihaleyi yapmasının da tepki çektiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı’nın da başta bu görüntüler olmak üzere böyle bir ortamda ihalenin yapılıyor olmasına tepkisini dile getirdiği belirtildi.

“AYAK UYDURAMADI”

AK Parti kaynaklarına göre, Cahit Turhan'la ilgili uzun zamandır bir rahatsızlık söz konusuydu. Parti kurmayları, "Çoktan beridir bir memnuniyetsizlik vardı. Projeler istenilen düzeyde ilerlemiyordu. İş yapamaması ve yavaşlığı konusunda hem partimizin hem de Sayın Cumhurbaşkanı’nın rahatsızlığı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı, bu konudaki rahatsızlığını zaman zaman dile getiriyordu. En baştan beri Cumhurbaşkanı, ‘ayak uyduramayan gider’ diyordu. Bu kapsamda bir görevden alma olduğunu düşünüyoruz. Büyük ihtimalle Kanal İstanbul ihalesinin böyle bir ortamda yapılması ve ertelemeye gidilmemesi bardağı taşırmıştır” değerlendirmesini yaptı. Son olarak Erdoğan’ın, Sivas hızlı tren projesinin yavaş ilerlemesiyle ilgili olarak Turhan’ı uyardığı belirtildi.

DEĞİŞİKLİK KONUŞULUYORDU

Cahit Turhan'ın ismi AK Parti kulislerinde, kabine değişikliği olması durumunda değiştirilecek bakanlar arasında da sayılıyordu. Ancak bu değişikliğin en erken yaz döneminde olması bekleniyordu. Bu nedenle dünkü görevden alma kararı 'sürpriz' olarak nitelendiriliyor.

YERİNE KARAİSMAİLOĞLU ATANDI

Cahit Turhan'ın yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu göreve getirildi. Trabzon'da 1969'da doğan Karaismailoğlu, Trabzon Lisesini bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu. 26 Nisan 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Karaismailoğlu, Eylül 2019'dan beri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Karaismailoğlu "Önümüzde çok önemli, bütün dünyada ses getirecek, ülkemizin gelişmesine ve geleceğine katkı sağlayacak vizyon projeler var. Bunları hep birlikte hızlı bir şekilde yürüteceğiz" dedi. Cahit Turhan ise "Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde ve yeni Bakan’ımızın kaptanlığında daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum" dedi.