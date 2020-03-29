Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virüs salgını sonrasında yurt dışından Bolu’ya gelen yaklaşık 500 kişi, 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız Yurduna yerleştirildi. Ukrayna’dan uçakla getirilen gençlerden Furkan isimli bir kişi, önceki gece sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada daha önce yurtta kalan kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Gelen tepkiler üzerine Furkan isimli gencin canlı yayınını kapatması üzerine başka bir öğrenci arkadaşlarıyla birlikte yeni bir canlı yayın başlattı. Açılan canlı yayında, yurdun erkek ya da kız yurdu olup olmadığını bilmediklerini, eşyaların da yanlışlıkla karıştırıldığını söyleyen öğrencilerden Mehmet Nuri M. isimli bir genç Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür etti. Nuri B’nin ağır küfürler içeren konuşmasının sosyal medyada bir anda yayılması üzerine Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, beraberindeki bir grupla karantina altındaki yurdun önüne giderek tepki gösterdi.

Yaşanan olayların ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Haklarında gözaltı kararı verilen Mehmet Nuri M., M.K.K. ve M.Y. isimli gençlerin kan örnekleri alınarak korona virüs testi yapılması için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Yapılan testlerin negatif çıkması üzerine özel kıyafetlerle yurda giren polis ekipleri 3 genci kelepçeleyerek gözaltına aldı. Öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Öğrencilerin gözaltına alınarak yurttan çıkarıldıkları sırada, yurtta karantinada bulunan diğer öğrenci ve vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Yurtların pencerelerine çıkan vatandaşlar, slogan atarak uzun süre ıslıklı ve alkışlı protesto yaptı.