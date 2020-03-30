MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse koronavirüsün de önüne geçilecektir" açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse koronavirüsün de önüne geçilecektir
30.03.2020 - 16:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse koronavirüsün de önüne geçilecektir" açıklamasında bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,koronavirüs,
692409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692409.aspx
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