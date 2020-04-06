Görüşmede, Bakan Koca, pozitif vaka temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizerek “Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol etme şansımız olmaz. O sebeple birinci olarak kontrol edebilir olmalıyız. İkinci olarak gelen hastaya erken dönemde hızla teşhisini koyup erken dönemde yatırılması gereken hasta ise servise veya yoğun bakıma alınması; eve gönderilmesi ve takip edilmesi gereken bir hasta ise onu da hızla gerçekleştirip eve gönderip orada izolasyonunu sağlamak bu dönemde son derece önemli” değerlendirmesinde bulundu.