Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmede, Bakan Koca, pozitif vaka temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizerek “Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol etme şansımız olmaz. O sebeple birinci olarak kontrol edebilir olmalıyız. İkinci olarak gelen hastaya erken dönemde hızla teşhisini koyup erken dönemde yatırılması gereken hasta ise servise veya yoğun bakıma alınması; eve gönderilmesi ve takip edilmesi gereken bir hasta ise onu da hızla gerçekleştirip eve gönderip orada izolasyonunu sağlamak bu dönemde son derece önemli” değerlendirmesinde bulundu.